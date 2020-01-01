اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "شديد الخطورة"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يبدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للفنان أحمد العوضي عبر المنصة الالكترونية "Watch it".

وتدور أحداث مسلسل "شديد الخطورة" في إطار أكشن تشويقي، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 7 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على المنصة الإلكترونية "واتش إت".

ويشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي وريم مصطفى وأحمد صيام وحسني شتا ورياض الخولي.

يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة، يعد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي المطلقة، كما تعد الفنانة ريم مصطفى أولى الفنانات في الوطن العربي التي تلعب الأكشن من خلال المسلسل.

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