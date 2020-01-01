خالد قمر: أرشح هذا الثلاثي للمشاركة في الأولمبياد









قال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، إنه يرشح الثلاثي محمد الشناوي وطارق حامد ومحمد صلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.





وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شريف إكرامي اختار القرارالصحيح بالرحيل عن الأهلي ولو كنت مكانه سأختار نفس القرار".





وعن موعد إعتزاله: "لا توجد سن معينه للإعتزال وأكبر مثال علي ذلك عصام الحضري".



