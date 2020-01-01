باحتياطي مليون أوقية.. تفاصيل اكتشاف منجم ذهب جديد بمصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل اكتشاف منجم ذهب ضخم باحتياطات تصل لمليون أوقية دهب، 

وقال "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "مبروك لمصر، هذا الكشف مصري صرف، والشركة التي قامت بهذا الاكتشاف مصرية تساهم فيها هيئة الثروة المعدنية، وجهاز الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، مشيرًا إلى أن احتياطي هذا المنجم في الحد الأدنى مليون أوقية".

ولفت إلى أن اجمالي الاستثمارات في هذا المنجم على مدار العشر سنوات المقبلة تصل لمليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك برنامج لتحديث قطاع التعدين في مصر، لكي يتم زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي، خاصة أن مصر دولة غنية في الثروة المعدنية.

وأعلن وزير البترول طارق الملا عن اكتشاف المنجم في منطقة "إيقات" بصحراء مصر الشرقية بإحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة إستخلاص 95 % والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص،مشيرا أن الكشف الجديد يقع في منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقًا لتعاقدها مع شركة شلاتين.


وتعد منطقة امتياز شركة شلاتين للثورة المعدنية من المناطقة الغنية بالذهب، وتحاول الدولة بذل مزيد من الجهود لتقنين عمليات الذهب هناك التى تتم من جانب الأفراد. دون علمهم.

ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجًا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونًا مثمرًا بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الاجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حاليًا كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

ويأتي الكشف الجديد متزامنًا مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.

وأوضح أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحى صناعة التعدين طبقًا للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

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