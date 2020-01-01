كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة









كشف الهولندي رونالد كومان أسطورة نادي برشلونة السابق ومدرب منتخب هولندا الحالي عن موقفه من تدريب البارسا الفترة المقبلة.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الحالي مهدد بالإقالة من منصبه في حالة لم يحقق نتائج جيدة في المباريات المتبقية بالدوري.









وكشف برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني فإن رونالد كومان مستعد للتوقيع على عقود تدريبه لبرشلونة في الوقت الحالي ولكن لمدة موسم واحد فقط.





وكان برشلونة قد دخل بالفعل في مفاوضات مع كومان منذ فترة لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي ولكنه رفض لأنه كان يريد خوض بطولة كأس أمم أوروبا 2020 مع منتخب بلاده.



