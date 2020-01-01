"حماية المستهلك": ضبطنا مزرعة دواجن تنتج كمامات طبية
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:30 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل الحفاظ على حق المواطن المصري كمستهلك، لافتَا إلى أن مصر دولة مؤسسات.
وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الجهاز ضبط ما لا يقل عن 500 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط مزرعة متخصصة في أنتاج الدواجن، تم تحويل نشاطها إلى أنتاج الكمامات الطبية.
وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الجهاز ضبط ما لا يقل عن 500 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط مزرعة متخصصة في أنتاج الدواجن، تم تحويل نشاطها إلى أنتاج الكمامات الطبية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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