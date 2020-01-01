"متتأخروش".. شاهد توجيه عدلي منصور للمصريين (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
طالب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الشعب المصري أن يكون داعما للبلد وقيادتها السياسية في ظل التحديات التي تمر بها مصر.

وأشار "منصور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تواجه 3 تحديات كبيرة في الوقت الحالي، وهي تحدي المياه وسد النهضة، وتحدي حماية حدودنا الغربية، وأخيرا جائحة كورونا التي قد تكون أخرت مسيرة التنمية نوعا ما، متمنيا أن ألا تكون لها أثار سلبية كبيرة.

وأضاف رئيس الجمهورية السابق، أن الأحداث الحالية تتطلب أن يقف المصريين بجانب بلدهم، ومن يستطع أن يقدم لبلده شيئا "ميتأخرش".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

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