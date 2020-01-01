أشرف زكي عن الرئيس السيسي: "نعمة وهبة من ربنا لينا" (فيديو)

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حرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أن يهنئ الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.



وتحدث أشرف زكي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "على مسئوليتي" قائلاً: "البلد بتتغير وفي تصاعد ملحوظ وده بسبب الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وتابع: "إحنا بنعيش في أمن وأمان بفضله، لأنه نعمة وهبة من ربنا لينا".



يذكر أن الفنان أشرف زكى شارك فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، وخالد النبوي وريهام حجاج.