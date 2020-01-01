أحمد وفيق ناعيا والد المخرج ياسر سامي: "الحلوين بيسبونا ويمشوا"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:44 ص
أحمد وفيق
أحمد وفيق
روان هيثم

نشر الفنان أحمد وفيق صورة للمخرج محمد سامي والد المخرج ياسر سامي ناعيا له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد وفيق قائلاً: "لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقل الي رحمة الله الفقيد الغالي المخرج الكبير الاستاذ محمد سامي .. والد اخي وصديقي المخرج ياسر سامي .. خالص العزاء ربنا يصبرك يا ياسر ويصبر كل أحبابه .. الحلوين بيسيبونا ويمشوا".

يذكر أن الفنان أحمد وفيق خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" وقام بتجسيد دور السيد مؤنس.

قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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