تعرف على ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:22 ص
برشلونة
برشلونة
غدير أحمد


أقيم مساء أمس 3 مباريات من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.



مازال فريق ريال مدريد يجلس على عرش الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وعلى الجانب الآخر يأتي برشلونة في المركز الثانية برصيد 70 نقطة، يملك الفريق الملكى الفرصة في  توسيع الفارق في حالة الفوز يوم الخميس المقبل على نظيره خيتافي.




وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-



1- ريال مدريد 71 نقطة.

2- برشلونة 70 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة.

4- إشبيلية 57 نقطة.

5- خيتافي 52 نقطة.

6-فيا ريال 51 نقطة.

7- ريال سوسيداد 47 نقطة.

8- فالنسيا 46 نقطة.

9- أتلتيك بيلباو 45 نقطة.

10- غرناطة 43 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- ليفانتي 41 نقطة.

13- ريال بيتيس 37 نقطة.

14- بلد الوليد 35 نقطة.

15- إيبار 35 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

17- سيتا فيجو 34 نقطة.

18- ريال مايوركا 26 نقطة.

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة

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