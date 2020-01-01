عمرو سمير عاطف ينعى والد مخرج مسلسل "النهاية"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:19 ص
عمرو سمير عاطف
عمرو سمير عاطف
روان هيثم
نشر المؤلف عمرو سمير عاطف صورة للمخرج الراحل محمد سامي والد المخرج ياسر سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو سمير عاطف على هذه الصورة قائلاً: "توفي الي رحمة الله تعالي المخرج الكبير الاستاذ محمد سامي والد الصديق العزيز المخرج ياسر سامي ربنا يرحمه ويعفو عنه برجاء الدعاء، خالص التعازي للصديق العزيز ياسر ولكل أفراد الأسرة".

يذكر أن آخر أعمال المؤلف عمرو سمير عاطف تأليفه لمسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2020.



قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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