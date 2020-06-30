ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:55 م
الفجر الرياضي
تعادل أتلتيكو مدريد تعادلا بنتيجة (2-2) خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الليجا.
وسجل لبرشلونة دييجو كوستا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، وميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 50، بينما سجل ساؤول هدفي أتلتيكو مدريد من ركلتي جزاء في الدقائق 19 و62.
وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.
وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:-
1- ريال مدريد 71 نقطة.
2- برشلونة 70 نقطة.
3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة.
4- إشبيلية 57 نقطة.
5- خيتافي 52 نقطة.
6- فياريال 51 نقطة.
7- ريال سوسيداد، 47 نقطة.
8- فالنسيا، 46 نقطة.
9- أتلتيك بلباو ، 45 نقطة.
10- غرناطة، 43 نقطة.
11- ليفانتي، 41 نقطة.
12- أوساسونا، 41 نقطة.
13- ريال بيتيس، 37 نقطة.
14- بلد الوليد ، 35 نقطة.
15- إيبار، 35 نقطة.
16- ديبورتيفو ألافيس، 35 نقطة.
17- سيلتا فيجو، 34 نقطة.
18- ريال مايوركا، 26 نقطة.
19- ليجانيس، 25 نقطة.
20- إسبانيول، 24 نقطة.
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