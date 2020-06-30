وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 67 إصابة بكورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:46 م
وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية
وكالات
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم الى 322 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن من بين الإصابات 29 في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس.

وأضافت أن 12 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان على أجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات، بلغ 2765 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2131، وعدد المتعافين 625، وعدد حالات الوفاة 9 حالات.

 ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,500 مليون إصابة، بينهم أكثر من 510 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,727 مليون حالة شفاء.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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