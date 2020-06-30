في عهد السيسي.."سكن كريم" حياة جديدة وتنمية للفقراء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:43 م
سكن كريم
سكن كريم
آيات عامر

حرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في مصر منذ ستة أعوام علي الإهتمام بعملية التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالتعاون مع الحكومة.

وجاء مشروع سكن كريم التابع لوزراة التضامن الإجتماعى أحد المشاريع الهامة التي تستهدف توفير سكن صحي أمن للمستفيدين بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

وتستعرض "الفجر" أهم الإنجازات التي حققها المشروع خلال الفتره السابقة:

- تم تأهيل و إنشاء أسقف لمنازل 2129 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية كما تم تنفيذ 2229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا و 1792 وصلة للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا و سوهاج.

- تم تغطية متطلبات محافظتي قنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارة التخطيط من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي.

-  تم تغطية متطلبات إحدى القرى بمحافظة المنيا بواسطة جمعية أهلية ،وبذلك يكون إجمالي عدد الأسر التي تم تزويدها بوصلات الصرف الصحي 21768 أسرة.

- يبلغ إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها بالخطة الأصلية حتى تاريخه أكثر من 26000 أسرة.

- جاري حاليا تأهيل 280 منزلا بمحافظات سوهاج والشرقية وأسوان كمرحلة أولى من بروتوكول تعاون بين الوزارة و شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان.

- استطاع المشروع التدخل لتحسين بيئة السكن لعدد 2106 أسرة فى 270 قرية.

- توصيل مياه شرب نقية لعدد 1711 أسر فى 89 قرية، وتوصيل وصلة صرف صحي (خارجية وداخلية) لعدد 5170 أسرة فى 9 قرى بمحافظتى سوهاج وقنا لاستكمال جهود الدولة فى مد شبكات الصرف الصحى للقرى.

- تطوير منازل الأسر الفقيرة، وفى مقدمتهم الذين يتلقون معاش "تكافل وكرامة".

- تستهدف مبادرة «سكن كريم»، في المرحلة الأولى، نحو ٦٠ ألف أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.

- تم التعاون مع ٢٠ جمعية أهلية، للعمل داخل القرى المخصصة للمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»؛ حيث تم اختيار ٢٧٠ قرية.

- تم العمل على ١٤٣ قرية حتى الآن، كما تم تخصيص مليار و٤٠٠ ألف جنيه، للمرحلة الأولى للمبادرة، شاركت وزارة الأوقاف بـ٢٠٠ مليون جنيه، كما شاركت الجمعيات الأهلية بـ٢٠٠ مليون جنيه أخرى.

- تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات و تقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

- تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة.

- إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة.

- تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية و المقاولات الصغيرة.

- إنجاز ٣٨٪ من القرى التى تم اختيارها، والبالغ عددها ١٤٣ قرية، وأنه سيتم الانتهاء من باقى القرى، خلال التسعة أشهر الأولى، من العام الحالى ٢٠٢٠.

هذا وتعد مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي في نهاية العام الماضي، تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في قرى مصر، حيث يساعد برنامج تكافل وكرامة في التعرف على الحالة السكنية لهذه الأسر وتوفير مساكن آدمية لهم.

كما أنه برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.

وتأتي معايير اختيار الأسر كالآتي:

- القرى الأكثر فقراً طبقاً لخرائط الفقر (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

- القرى التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

- مساكن أسر مسجلة في قاعدة بيانات برنامج "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي".

- مساكن أسر لم تنطبق عليها شروط برنامج "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.

وتعتبر الجهات الشريكة في التمويل و التنفيذ

- الجهة المظلة: وزارة التضامن الاجتماعي.

- جهات حكومية: وزارة الأوقاف ، وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية ، وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري ، وزارة التنمية المحلية.

- جمعيات ومؤسسات أهلية: مصر الخير ، والأورمان ، بنك الطعام / بيت الخير ، رسالة، مؤسسة بنك الحياة الكريمة .

- القطاع الخاص: شركة بالم هيلز ، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية .

- جهات منفذة: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة المعنية، مقاولون محليون ، الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وفروعها ، جمعيات محلية.

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