يوسف الشريف ينعى والد المخرج ياسر سامي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:48 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
نشر الفنان يوسف الشريف صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وتتضمنت هذه الصورة صورة المخرج محمد سامي والد المخرج ياسر سامي ناعيا له، حيث كتب يوسف الشريف قائلاً: "إنا لله وإنا اليه راجعون ....خالص العزاء للمخرج ياسر سامي في وفاة والده الأستاذ محمد سامي ..رحمه الله".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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