موعد مع التاريخ.. ميسي يسجل هدفه رقم 700 في شباك أتلتيكو مدريد (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
نجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، في تسجيل هدفه رقم 700 بمسيرته الكروية، عقب تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك اتلتيكو مدريد بالمباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الـ33 لليجا.

ويتقدم برشلونة حاليا على أتلتيكو مدريد 2-1 بعد مرور 55 دقيقة من عمر المباراة.

وسجل ميسي هدفه رقم 700 من ركلة جزاء في الدقيقة 50 أسكنها شباك أوبلاك حارس الأتليتي ببراعة.

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