البورصة الأمريكية ترتفع بالختام والمؤشرات تسجل أفضل أداء فصلي منذ عقود





اغلقت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مع تحقيق المؤشرات افضل أداء فصلي فى عقود ، لييربح "داو جونز" أكثر من 200 نقطة محققاً أكبر مكاسب فصلية في 23 عاماً، وامؤشر "ستاندرد آند بورز" حقق أكبر مكاسب فصلية منذ عام 1998.









وقاد قطاع التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية بعد أن كانت متراجعة في التعاملات المبكرة وسط ارتفاع قياسي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس في عدة ولايات مع إعادة فتح الاقتصاد بعد أشهر من تدابير احتواء وباء كورونا.





وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي غير مؤكد مع استمرار عدم اليقين بسبب الوباء.





ومن جانبه، ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن الحكومة تعمل مع الكونجرس على حزمة تحفيزية إضافية بحلول نهاية الشهر المقبل.





وعلى صعيد البيانات، تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة على عكس التوقعات خلال أبريل الماضي، كما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكين بأكثر من التوقعات.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 217 نقطة ليسجل 25812.8 نقطة.





وحقق المؤشر الصناعي مكاسب بنحو 17.8 بالمائة خلال الربع الثاني ليسجل أكبر أداء فصلي منذ عام 1987، كما ارتفع بنحو 1.7 بالمائة خلال الشهر الحالي.





وارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 3100.2 نقطة، ليحقق أكبر مكاسب فصلية منذ عام 1998 بنحو 19.9 بالمائة، كما سجل مكاسب شهرية بنسبة 1.8 بالمائة.





كما شهد مؤشر "ناسداك" ارتفاعاً بنحو 1.9 بالمائة مسجلاً 10058.7 نقطة، ليسجل أكبر مكاسب فصلية منذ 1999 بنحو 30.6 بالمائة، فيما بلغ صعوده خلال الشهر الجاري نحو 6 بالمائة.