صفقتان على رادار الزمالك

يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في التعاقد مع لاعب وسط مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليكون بديلا مناسبا لطارق حامد نجم الفريق.





ويعتبر الأقرب بالنسبة للزمالك حاليا هو نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز بعد المستوى المميز الذي ظهر به مؤخرًا.





ويوجد أيضا محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة ضمن أولويات الزمالك في الصيف لتدعيم خط الوسط بالفريق.





وطلب كارتيرون من مسئولو الزمالك سرعة حسم صفقة لاعب الوسط لصالح الفريق في الفترة القادمة.





ويتفاوض الزمالك حاليا مع نادي وادي دجلة لضم عبد العاطي ولكن الصفقة معقده بسبب المطالب المالية الضخمه كما بدأ الأبيض في التواصل مع بيراميدز لمعرفة مطالبهم لبيع دونجا.