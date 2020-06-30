إنجي علاء تنعى وفاة والد مخرج مسلسل "النهاية"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:09 م
إنجي علاء
إنجي علاء
مي مرسي
نعت السيناريسيت إنجي علاء، وفاة والد المخرج ياسر سامي،مخرج مسلسل "النهاية"وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "علاء" قائله: "البقاء لله في وفاة محمد سامي والد المخرج ياسر سامي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وأعلن الشاعر أحمد المالكي، وفاة والد المخرج ياسر سامي من خلال منشور له قائلا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي الي رحمة الله حمايا الغالي وابويا التاني وحبيبي المخرج الكبير الاستاذ {محمد سامي} والد زوجتي الغاليه واخواتي الاساتذة تامر سامي وياسر سامي.. دعواتكم.. البقاء والدوام لله"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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