الخميس.. مي عمر ضيفة إنجي علي على "نجوم اف ام"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:55 م
مي عمر
مي عمر
يارا أحمد

تستضيف الإعلامية إنجي علي يوم الخميس المقبل، النجمه مي عمر في الساعة الثامنه مساءً على راديو نجوم FM 100.6.

ومن المنتظر أن تتحدث مي عن نجاحها الكبير في اخر أدوارها وهو مسلسل " الفتوة " والتي لعبت فيه دور "ليل" وكانت من ضمن أبرز النجوم التي برزت في شهر رمضان الماضي .


كما ستتحدث مي عن أولى البطولات المطلقه في الدراما والتي ستكون في مسلسل " لؤلؤ" والتى تحضر له خلال الفترة الحالية .


يذكر أن آخر أعمال مي عمر كانت مشاركتها في مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي

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