بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:47 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
مي مرسي
شاركت ريا أبي راشد، صور من أحدث جلسات تصوير لها، وظهرت ببدلة بيضاء وشعر منسدل على كتفها،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "أبي راشد" تعليقا على الصور قائله: "نزهة مشمسة في لندن..لأني دائما أرتدي أفضل الأزياء أنا أحب هذا على الإطلاق"،وتفاعل الجمهور مع الصورمن خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "فدوة تجنن"،"فدوة".

وعلى الجانب الآخر كانت ريا أبي راشد، ظهرت في صورة بملامح متغيرة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله "هذا الوجه الذي كان لدي دائما".
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء
بعد إثارتها الجدل هول عمليات التجميل.. ريا أبي راشد تظهر بإطلالة بيضاء

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