نشأت الديهي: من يهاجم السيسي سيحاسب أمام ملك الملوك

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتولى الحكم في أصعب فترة في تاريخ مصر، مضيفا أن لدينا رئيس صادق أمين لا يخاف أحد سوى الله، ولا يخشى في الحق لومة لائم، وجميع قراراته وإن كانت صادمة إلا أنها لصالح هذا الوطن.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك من يغبط الرئيس بسبب الهجوم الشديد عليه لكون من يهاجموه سيحاسبوا أمام ملك الملوك، معقبًا: "كل شخص تحدث بالكذب أو أطلق شائعة أو استخدم آيات الله وأحاديث الرسول في غير موضعه لإهالة التراب على رجل مصري مخلص، ويحاول إشاعة الفاحشة سوف يُحاسب أمام ملك الملوك.



وتابع، "يوم القيامة مفيش فلوس قطر ولا قناة الجزيرة ولا سلطان ظالم يتحدث باسم الدين مثل أردوغان، ولا تنظيمات إرهابية ولا كتائب إلكترونية".



وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

