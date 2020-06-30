خبير عسكري: السيسي حقق حلم القوات المسلحة المصرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الرئيس السيسي تسلم الحكم عام 2014، وكان التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية في المركز الثالث عشر، ويسبقها تركيا وإسرائيل، أما الآن فالقوات المسلحة المصرية تحتل المركز التاسع عالميًا، وصبحت تسبق تركيا وإسرائيل.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس السيسي حقق حلم القوات المسلحة وهو تنويع السلاح.

وأشار إلى أن مصر أصبحت أكبر نقطة ارتكاز للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم".

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