بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:37 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي الأبيض تمكن من حسم 4 صفقات قوية لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: " الزمالك حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل، لم نتحدث عن الأمر قبل أن نحسم بشكل رسمي، وهو ما حدث بالفعل، ليصبح عدد الصفقات التي حسمها الزمالك أربع صفقات جديدة سوبر".

وتابع: "يتبقى صفقة واحدة نعمل على حسمها، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي في بداية الموسم".

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك حسم صفقات آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي، ونبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، وعبد الله بكري لاعب بيراميدز، كما أن مسؤولي الأبيض في طريقهم أبضًا لضم رجب بكار مدافع بيراميدز كذلك.

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