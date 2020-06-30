وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب المصري دائما ما يكون على قدر المسئولية تجاه الوطن، مؤكدًا على وعيه وإدراكه.





وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد مرحلة غير مسبوقة في البناء والتطوير على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.





وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تنظيم احتفالات ثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي بمهرجان للطائرات الورقية تحمل علم مصر بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار " ارفع رأسك فوق " بمشاركة جميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استقرار الدولة المصرية.





وبدأت الاحتفالات بعزف فرق الكشافة للسلام الوطني، ومجموعه من الأغاني الوطنية، ثم مشاركة مجموعة من أسراب الحمام الزاجل في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو، واتبعه مهرجان الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر وعبارات تحيا مصر، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفقرات الفنية.





كما أقيم على هامش المهرجان حملة تطهير وتعقيم موسعة لمنطقة الأسمرات منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد ووفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة، كما شملت الاحتفالات حملة للتبرع بالدم لصالح وزارة الصحة والسكان.





وشارك في تنظيم الاحتفالية على مستوى الجمهورية مجموعات الجوالة والكشافة، وشباب يدير شباب، ومتطوعي وزارة الشباب والرياضة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في المنشآت الشبابية والرياضية.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".



