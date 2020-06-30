وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب المصري دائما ما يكون على قدر المسئولية تجاه الوطن، مؤكدًا على وعيه وإدراكه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد مرحلة غير مسبوقة في البناء والتطوير على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تنظيم احتفالات ثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي بمهرجان للطائرات الورقية تحمل علم مصر بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار " ارفع رأسك فوق " بمشاركة جميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استقرار الدولة المصرية.

وبدأت الاحتفالات بعزف فرق الكشافة للسلام الوطني، ومجموعه من الأغاني الوطنية، ثم مشاركة مجموعة من أسراب الحمام الزاجل في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو، واتبعه مهرجان الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر وعبارات تحيا مصر، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفقرات الفنية.

كما أقيم على هامش المهرجان حملة تطهير وتعقيم موسعة لمنطقة الأسمرات منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد ووفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة، كما شملت الاحتفالات حملة للتبرع بالدم لصالح وزارة الصحة والسكان.

وشارك في تنظيم الاحتفالية على مستوى الجمهورية مجموعات الجوالة والكشافة، وشباب يدير شباب، ومتطوعي وزارة الشباب والرياضة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في المنشآت الشبابية والرياضية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وأضاف الرئيس السيسى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه فى شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضى فى معركتنا الشريفة فى العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو
وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الوزارة بـ30 يونيو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو الشباب والرياضة 30 يونيو المجيدة

أخبار تهمك

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ أقل من ساعتين

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. التفاصيل الكاملة لعقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات وتآهب "الداخلية".. استعدادات الحكومة لاحتفالات 30 يونيو

فتح الحدائق بالمجان واحتفالات فنية.. هدايا الدولة للشعب في ذكرى ثورة يونيو

طائرات ورقية وأسراب حمام.. تفاصيل احتفال وزارة الرياضة بذكرى "30 يونيو"

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

تصريح تاريخي لقرينة السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

مشهد مؤلم.. لحظة سقوط طفل من أعلى عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:16 م

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

06:44 م

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

08:37 م

الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

07:30 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن