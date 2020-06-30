زيادة جديد في أسعار البنزين بالأردن خلال شهر يوليو

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الثلاثاء، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر يوليو، بمقدار 55 فلسا ليصبح 655 فلسا للتر بدلاً من 600 فلس للتر.





كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 55 فلسا ليصبح 875 فلسا للتر بدلا من 820 فلسا للتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 55 فلسا للتر ليصبح 465 فلسا للتر بدلا من 410 فلسات للتر، وارتفع سعر الكاز بمقدار 55 فلسا/لتر ليصبح 465 فلسا للتر بدلا من 410 فلسات للتر.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل، والذي جرى فيه استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يونيو ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر مايو الماضي.





وبحسب اللجنة، أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يونيو.





يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 29 دولارا للبرميل لشهر مايو الماضي إلى 40 دولارا للبرميل في شهر يونيو وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.