أحلام تنفي مشاركتها في حفلات "مكملين معاكم" الأون لاين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نفت الفنانة أحلام، مشاركتها في حفلات "مكملين معاكم"، والتي يتم بثها "اون لاين"، على منصة "شاهد"، وذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت أحلام، مشاركة تغريدة أحد الأشخاص، والذي أعلن تقديمها لحفل "أون لاين" اليوم 30 يونيو، قائله: "هذا الخبر للأسف غير صحيح مع الشكر والتقدير".


وكانت آخر حفلات الفنانة الإماراتية أحلام، في موسم الرياض والذي أحيت به عدد من الحفلات الناجحة ولكنها لم تعلن عن أعمالها المقبلة.
أحلام تنفي مشاركتها في حفلات "مكملين معاكم" الأون لاين
أحلام تنفي مشاركتها في حفلات "مكملين معاكم" الأون لاين

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