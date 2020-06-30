وزيرة الصحة تحتفل بمرور عام على منظومة التأمين الصحي الشامل

أشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بدور القائمين على العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، معربة عن فخرها بالعمل في تلك المنظومة القائمة على التكافل الاجتماعي وحصول كافة المرضى على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، كما هنأت الوزيرة الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يوليو والتي تزامنت مع ذكرى تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل.





جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهدته الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من المحافظة في شهر يوليو من العام الماضي.





كما ناشدت الوزيرة العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنقل تلك التجربة خلال تطبيق المنظومة في باقي محافظات مصر تباعًا من خلال التدريب والتعليم المستمر ونقل الروح التشجيعية في العمل قائلة "أنتم البداية ومسئوليتكم نقل التجربة لباقي المحافظات"، كما أكدت الوزيرة بدء تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر ثم متابعة العمل بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس تباعًا.





كما وجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لكافة الأطقم الطبية علي ما يبذلونه من جهود لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، قائلة لهم " أفتخر بكم وبكم سنستمر"، ودعتهم لبذل المزيد من الجهد واستمرار العمل لخدمة الوطن.





ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة أصبحت صرح طبي كبير في الشرق الأوسط بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزيرة الصحة.





كما أعرب المحافظ عن فخره بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمحافظة والتفاني في العمل، حيث يتم إجراء عمليات القلب المفتوح وتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى من قبل الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى الدور الكبير للعاملين في الأمن والنظافة.





ووجه الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، الشكر للدكتورة هالة زايد على ما بذلته من جهد ساهم في تأسيس نظام صحي قوي قائم علي المساواة والعدل، كما وجه الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على الجهد المستمر والدعم المقدم لإنجاح المنظومة بالمحافظة، مشيرًا إلى نجاح تلك المنظومة وحصولها على إشادات دولية من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات بحثية كبرى بدول العالم.



