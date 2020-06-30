في عهد السيسي.. مشروعات الرئيس مستمرة خلال 2020 رغم كورونا

شهد العام الجاري، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات الهامة، في وقت أغلقت فيه أغلب الدول على أنفسها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى رئاسة البلاد في 2014، بعد أن نال 96.9% من الأصوات الصحيحة، ومنذ ذلك الحين تشهد مصر افتتاح المشروعات العملاقة تتويجا لجهود الرئيس ومن اختارهم لإدارة شئون البلاد بعد ثورة 30 يونيو التي اندلعت وأطاحت بمحمد مرسي عقب سلسلة من الإخفاقات لنظام الإخوان.





قاعدة برنيس العسكرية

ففي يناير افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة برنيس العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، التي تم إنشائها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.





وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرقي مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء القاعدة في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.





نفق الشهيد أحمد حمدي(2)

وفي أبريل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2) الذي يعد إنجازا كبيرا وفق دراسات عالمية لربط سيناء ببقية أنحاء الجمهورية، ويتكون نفق الشهيد أحمد حمدي (2) من حارتين مروريتين؛ كل حارة بعرض 3.6 متر والقطر الداخلي لهذا النفق يبلغ 11 مترا والقطر الخارجي أكثر من 12 متر أما الارتفاع الصافي داخل هذا النفق يبلغ 5.5 أمتار والطول الإجمالي لهذا النفق يبلغ 4250 متر وطول الحفر النفقي كان 3400 متر وطول الحفر بالمكشوف 850 متر.





بشائر الخير 3

وفي مايو، افتتح الرئيس السيسي المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" بمحافظة الإسكندرية، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين.