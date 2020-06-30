في عهد السيسي.. مشروعات الرئيس مستمرة خلال 2020 رغم كورونا
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:08 م
أحمد القاسم
شهد العام الجاري، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات الهامة، في وقت أغلقت فيه أغلب الدول على أنفسها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى رئاسة البلاد في 2014، بعد أن نال 96.9% من الأصوات الصحيحة، ومنذ ذلك الحين تشهد مصر افتتاح المشروعات العملاقة تتويجا لجهود الرئيس ومن اختارهم لإدارة شئون البلاد بعد ثورة 30 يونيو التي اندلعت وأطاحت بمحمد مرسي عقب سلسلة من الإخفاقات لنظام الإخوان.
قاعدة برنيس العسكرية
ففي يناير افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة برنيس العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، التي تم إنشائها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.
وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرقي مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء القاعدة في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.
نفق الشهيد أحمد حمدي(2)
وفي أبريل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2) الذي يعد إنجازا كبيرا وفق دراسات عالمية لربط سيناء ببقية أنحاء الجمهورية، ويتكون نفق الشهيد أحمد حمدي (2) من حارتين مروريتين؛ كل حارة بعرض 3.6 متر والقطر الداخلي لهذا النفق يبلغ 11 مترا والقطر الخارجي أكثر من 12 متر أما الارتفاع الصافي داخل هذا النفق يبلغ 5.5 أمتار والطول الإجمالي لهذا النفق يبلغ 4250 متر وطول الحفر النفقي كان 3400 متر وطول الحفر بالمكشوف 850 متر.
بشائر الخير 3
وفي مايو، افتتح الرئيس السيسي المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" بمحافظة الإسكندرية، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين.
الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.
والقسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م2 ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي 5.654 م2 ومحطة وقود على مساحة 3767 م2 بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح 14386 م2 للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين 28 ألفا و772 مترا.
آخر 4 مشروعات في 2020
ومنذ ساعات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاريّ سفنكس والعاصمة.
و المشروعات التي تم تنفيذها في منظقة شرق القاهرة، كانت عدد من المحاور والكباري الجديدة في مصر الجديدة، حيث تم تطوير في المرحلة الأولى 10 طرق بإجمالي طول 15 كيلو مترا مع إنشاء 5 كباري بطول 3 كيلو مترات، وفي المرحلة الثانية تم تطوير 5 طرق بطول 8 كيلو مترات، إلى جانب 5 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلو متر، وفي حي مدينة نصر تم تطوير 5 طرق بإجمالي طول 13 كيلو مترا مع إنشاء 3 كباري بطول 3 كيلو متر.
ويتم في الفترة الحالية إنشاء محور روكسي- رمسيس والدي يربط مصر الجديدة بمذان رمسي، كما تم تطوير 6 طرق بطول 10 كيلو مترا وذلك لربط وسط البلد بشرق القاهرة، واستمرت عمليات التطوير في محور الفريق إبراهيم العرابي الذي يمتد من منطقة جسر السويس باتجاه مدينة بلبيس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8 تقاطعات جديدة بإجمالي أطوال 13 كيلو متر إلى جانب 8 كباري بإجمالي طول 2 كيلو مترا
وفي طريق القاهرة- السويس استمرت عمليات التطوير على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم الانتهاء من إنشاء الطريق الرابط بين كوبري أبوغزالة والطريق الدائري بطول 8 كيلو مترات مع إنشاء 2 كوبري أمام منطقة جاردينيا، وفي المرحلة الثانية انتهينا من إنشاء طريق بطول 38 كيلو مترا حتى يتم تحقيق آلية الربط بين الدائري الدائري الإقليمي مع الانتهاء من إنشاء 6 كباري في مدينة الرحاب والشروق، كما تم تطوير وإنشاء كباري المشاة والتقاطعات في مصر الجديدة.
وعن ترميم قصر البارون، قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن العملية تمت بتكلفة أكثر من 100 مليون جنيه، تكلفت دولة بلجيكا منها ما يقرب من 15 مليون جنيه، والباقى من الدولة المصرية.
أما عن مطار العاصمة الإدارية الجديدة، فهو يخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن ومحافظات القناة ويدعم المطار حركة السياحة والسفر، يعتبر المطار مجهز بأحدث النظم لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات، وأحدث كاميرات المراقبة فى العالم، وأنظمة مراقبة وكشف الحقائب بـ"إكس راي".
ويضم المطار 45 مبنى، وبرج مراقبة جوى بطول 50 مترا، ويوجد به ممر بطول 3650 مترا، وعرض 60 مترا، بالإضافة إلى أكتاف الممر تصل إلى 15 مترا من الجانبين، يحتوى المطار على 8 مواقف لانتظار السيارات، تسع منطقة انتظار السيارات 500 سيارة و20 أتوبيسا.
وبالانتقال لمطار سفنكس، فهو هو مطار دولي يقع علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 45، أُنشأ بهدف تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي ورفع الضغط والكثافة عن قلب القاهرة، حيث يخدم هذا المطار منطقة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وبعض المحافظات مثل بنى سويف والفيوم وغيرها.
وتم تزويد المطار بنظام هبوط آلي (ILSDME) للإتجاه 34L وهو يتكون من محطة تحديد محور المدرج ( Localizer ( LLZ ومحطة تحديد زاوية الهبوط (Glide Path (GP وجهاز قياس المسافة (DME)، والمطار يستهدف الطائرات الصغيرة والطائرات المتوسطة الحجم code-D التي يكون متوسط عدد ركابها 150 راكب.
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