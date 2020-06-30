أول تعليق لشيخ الأزهر على أزمة سد النهضة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:04 م
شيخ الأزهر - أرشيفية
شيخ الأزهر - أرشيفية
صرح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة احترام حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل، لافتًا إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائمًا ولا تزال داعية سلام واستقرار لكل العالم، وأن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجبٌ لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الإجتماعي "فيس بوك وتويتر" قال فيها "نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائما ولا تزال داعية سلام واستقرار للجميع؛ لذلك فإن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون، وإذا كان معلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يصادر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل".

وطالب شيخ الأزهر المجتمع العربي والأفريقي والدولي بالوقوف إلى جوار مصر للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة، متابعا "على المجتمع العربي والأفريقي أولًا والدولي ثانيًا أن يبادر -ودون إبطاء- إلى الوقوف إلى جوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية، ليبقي نهر النيل دائما شريان خير وسلام".
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وكيل الأزهر يتفقد مركز تصحيح منطقة القاهرة الأزهرية 

حرص فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، على تفقد مركز تصحيح منطقة القاهرة الأزهرية والذي مقره معهد أحمد الليبي بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء للوقوف على أعمال التصحيح والإجراءات الوقائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد وكيل الأزهر على ضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطالب لأكثر من مرة حرصًا على عدم ضياع مجهود الطلاب، والالتزام بتعليمات التصحيح، مشددًا على أنه لن يسمح بالتهاون أو التقصير في التصحيح وسيتم محاسبة المقصر.

وأوضح وكيل الأزهر أن هذا العام يعد الأصعب على الطلاب بسبب وباء كورونا، ويجب أن نكون العون والسند للطلاب والوقوف بجانبهم واستخدام الرأفة قدر المستطاع، متمنيًا التوفيق والنجاح لطلاب الأزهر.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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