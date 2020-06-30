أرسنال يحسم موقفه من ضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف نادي آرسنال من التعاقد مع داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد، عقب إنتهاء فترة إعارته.

وكان سيبايوس قد انضم الى آرسنال في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية، أن آرسنال لن يحاول ضم سيبايوس بشكل نهائي، عقب نهاية فترة إعارته بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكان النجم الإسباني قد أكد في تصريحات صحفية بأنه سيعود الى ريال مدريد نهاية هذا الموسم، لكنه شدد بأنه يرغب باللعب بإستمرار وأن يشعر بأهميته