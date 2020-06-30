في عهد السيسي.. 12 مشروعا للرئيس خلال 2019

كانت مصر في عام 2019 على موعد جديد مع مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي بدأها منذ توليه رئاسة البلاد بعد الإطاحة بنظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.









يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى رئاسة البلاد في 2014، بعد أن نال 96.9% من الأصوات الصحيحة، ومنذ ذلك الحين تشهد مصر افتتاح المشروعات العملاقة تتويجا لجهود الرئيس ومن اختارهم لإدارة شئون البلاد بعد ثورة 30 يونيو التي اندلعت وأطاحت بمحمد مرسي عقب سلسلة من الإخفاقات لنظام الإخوان.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي في عام 2019:





افتتح مصنع الدرفلة رقم (3) بشركة السويس للصلب ويبلغ إنتاج مصنع الدرفلة 3 من حديد التسليح يصل إلى 1.400 ألف طن سنويا، وهو آخر مصنع درفلة أنشأته الشركة.





افتتاح المرحلة الأولى من مجمع محطات تحلية المياه بالعين السخنة بطاقة 136ألف م3يوم، بغرض تأمين الإمداد بالمياه لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وتشتمل هذه المرحلة على محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 136 ألف م3يوم (محطة بطاقة 36 ألف م3يوم، لصالح مجمع الأسمدة الفوسفاتية – محطة بطاقة 100 ألف م3يوم، لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).





افتتاح مجمع مصانع الرخام بالجفجافة وسط سيناء، التابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت، على مساحة 2 مليون متر مربع، ويشمل 3 خطوط إنتاج للرخام، والذى أتاح 700 فرصة عمل مباشرة من مدن القناة وسيناء، وجار إنشاء 4 مصانع للرخام والجرانيت بطاقة 10.5 مليون متر مسطح سنويا، ومنها مصنع بمنطقة السخنة.





افتتاح الرصيف البحري لسوميد، حيث تضمن المرحلة الأولى لإنشاء الرصيف البحري، وافتتاح عدد 239 عمارة بإجمالي3700 وحدة إسكان اجتماعي بنطاق مدن الطور ونويبع وأبوزنيمة.





افتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية تتضمن تطوير وصلة أم قمربطول 37 كيلو متر وعرض 13 مترا في الاتجاهين، و3 حارات مرورية وجزيرة وسطى بعرض20 مترا، وذلك للربط بين القاهرة والسويس وطريق القاهرة الإسماعيلية.









افتتح المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد بإجمالى 5 كم، ومحور 30 يونيو بتكلفة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه، وهو المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس فهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا، وكل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات"، ويشمل 11 كوبرى رئيسي و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات، بتكلفة استثمارية 8.5 مليار جنيه، بطول 210 كم، ويختصر الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لتصبح 75 دقيقة.





افتتح أنفاق 3 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، التى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، وتربط الأنفاق الجديدة بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتمر أسفل المجرى الملاحى للقناة، ونفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصرى من كبرى شركات المقاولات المحلية، وتمر أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.









في 3 ديسمبر 2019 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانًا.





افتتح محطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط، وهي محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة 1.365 مليار جنيه، وتم تنفيذها بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه وتم تكريك 924 الف متر مكعب، تشتمل المحطة على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق - 17 متر ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 4 مليون طن سنويًا.





افتتح فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة، وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢، ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحًا، إضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.





افتتح تحويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب دمياط الغازية 2 للعمل كدورة مركبة في محافظة دمياط، التي تعد جزءًا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة.





افتتح مشروع دار مصر في دمياط والذي يتضمن 194 عمارة سكنية.



