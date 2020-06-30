ابطال "ساعة شيطان" يستكملون التصوير في هضبة المقطم وسط الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:07 م
ساعة شيطان
ساعة شيطان
محمود حنفي
بعد قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المصري برفع الحظر، قررت شركة عاصي للإنتاج الفني استئناف تصوير اول اعمالها السينمائية بعنوان «ساعة شيطان» بعد توقفه لشهور نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر. 

الفيلم بطولة: باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مي القاضي، اسلام ابراهيم، احمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، مستشار اعلامي محمد بدر، منتج فني محمد اسماعيل، مدير تصوير ضياء جاويش، تأليف دكتور احمد عثمان، ومن اخراج ابرام نشأت.

ينتمي الفيلم الى نوعية التشويق والاثارة وتدور احداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق الكتروني خبيث يتسلل الى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم الى الهاوية. 

وقد صرح المنتج الفني محمد اسماعيل: انه تم استئناف تصوير الفيلم صباح اليوم داخل احدى فيلات هضبة المقطم شرق القاهرة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، وخلال اسبوعين سيدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادا لتحديد موعد نزوله مع شركة التوزيع بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها عقب عيد الاضحى المبارك.

واضاف اسماعيل: ان الفنانة مي القاضي قد وقعت عقد تجسيد شخصية «لوسي» ضمن احداث فيلم ساعة شيطان، وتعتبر بذلك احدث المنضمين لأبطال الفيلم ودورها سيكون مفاجأة لكل جمهورها بعد غياب سنوات منذ اخر ظهور لها على الشاشة الفضية.

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