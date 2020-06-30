الإمارات تجدد التزامها بدعم الشعب السوري لمكافحة كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات
جددت الإمارات التزامها بالدعم المستمر للشعب السوري في جميع أزماته، وخاصة في ظل ما يواجه حالياً من تهديدات صحية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 ", 

جاء ذلك خلال مشاركة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، في مؤتمر بروكسل الرابع بشأن " دعم مستقبل سوريا والمنطقة " من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وتنظم المؤتمر، المفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية، والأمم المتحدة بحضور ممثلين عن دول ومنظمات دولية وأهلية في مسعى لحشد المانحين للتعهد بمزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية، الداعمة لاستقرار الشعب السوري داخل بلاده وفي الدول المجاورة، وذلك في ظل وجود ما يزيد على 6 ملايين نازح خارج البلاد وأحد عشر مليوناً آخرين في حاجة للمساعدات الإنسانية بمختلف أنحاء سوريا.


وشددت ريم بنت إبراهيم الهاشمي على ضرورة دعم الشعب السوري في جائحة كورونا، من خلال تعزيز جهود العاملين بالقطاع الطبي الذين يواصلون القيام بواجباتهم بكل إخلاص على الرغم من النقص في المعدات والإمكانيات وتعرضهم للمخاطر المهنية والأمنية، مؤكدة على ضرورة أن يقدم الجميع يد العون لهم، وإمدادهم بما يحتاجونه من معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن الإمارات تثمّن التزام المفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية "ECHO" القوي تجاه حل الأزمة الإنسانية في منطقتنا ورؤيتها لها، كما تثمّن على وجه الخصوص مستوى استجابتها للأزمة السورية.

ولفتت إلى أن الإمارات تشعر بالقلق حالياً بعد عشر سنوات من الصراع والمعاناة الطويلة في سوريا، بحسب موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي : "منذ بداية الأزمة السورية وطوال هذه السنوات كانت دولة الإمارات سباقة لدعم الشعب السوري والوقوف إلى جانبه، فمنذ العام 2012، تم تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية طارئة للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي".

وتابعت "وكذلك قدمت مساعدات لأولئك الذين نزحوا داخليا، تضمنت توفير الرعاية الطبية، وإنشاء المستشفيات الميدانية ومخيمات اللاجئين مثل "مريجيب الفهود"، وهو مخيم إماراتي أردني للحفاظ على سبل العيش وتوفير الحماية والخدمات الاجتماعية المختلفة، بكلفة 30 مليون دولار أمريكي".

ونوهت إلى أن الإمارات قامت بالتعاون مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بتأسيس الصندوق الائتماني لإنعاش سوريا.

واختتمت ريم بنت إبراهيم الهاشمي حديثها بالتأكيد على أن الإمارات تؤمن إيمانا عميقا بأنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية الحالية، وأهمية تقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات بروكسل الثلاثة السابقة ضمت قسماً كبيراً من الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي، وسعت لتحفيز وإحياء الحوار ودعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما أنها أتاحت الفرصة لمجتمع المانحين بالتعهد بتقديم الدعم الضروري اللازم للشعب السوري بالداخل وفي الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين.

وتمكن مؤتمر بروكسل خلال العام الماضي من حشد مبلغ قياسي من المساعدات، وصل إلى 6.2 مليار يورو في صورة تعهدات للعام 2019، بالإضافة إلى 2.1 مليار يورو للعام 2020 وما بعده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة كورونا فيروس دعم المكاني الشعب السوري الإمارات

أخبار تهمك

الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي بشأن باهر المحمدي

منذ ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 8 ساعات

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ ساعتين

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. السبب وراء رفض فايلر انضمام فوزي أو بكار إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعتين

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ أقل من ساعة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ ساعة الا ربع

صدمة للأهلي والزمالك.. تعرف على النظام الجديد لمباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأردن تعلن عدم استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

الإمارات تعرب عن قلقها لتصاعد العنف في إدلب السورية

"مصر شريك مهم".. رسائل السيسي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

رئيس المصريين الأحرار يشيد بتصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن أوضاع اللاجئين بمصر

نيبينزيا: مؤتمر بروكسل حول سوريا لن يكتمل دون مشاركة دمشق

الإمارات تتعهد بـ65 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمساندة الشعب السوري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

05:25 م

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

06:34 م

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

06:42 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن