رئيس هيئة الكتاب السابق: الجيش أنقذ الهوية المصرية في 30 يونيو (فيديو)

قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب السابق، إن تحركات المثقفين بدأت يوم 5 يونيو 2013 باعتصام في وزارة الثقافة.





وأضاف "مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تغطية خاصة عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري أدرك خطورة الموقف وتحرك بوعي كبير.





وتابع رئيس هيئة الكتاب السابق أنه لا يمكن تخيل أن لا تنجح 30 يونيو واستعادة الهوية من الإخوان، مؤكدا أن الجيش المصري انقذ الهوية المصرية في 30 يونيو.







