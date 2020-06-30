رئيس هيئة الكتاب السابق: الجيش أنقذ الهوية المصرية في 30 يونيو (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:57 م
الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد
داليا الحسين
قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب السابق، إن تحركات المثقفين بدأت يوم 5 يونيو 2013 باعتصام في وزارة الثقافة.

وأضاف "مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تغطية خاصة عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري أدرك خطورة الموقف وتحرك بوعي كبير.

وتابع رئيس هيئة الكتاب السابق أنه لا يمكن تخيل أن لا تنجح 30 يونيو واستعادة الهوية من الإخوان، مؤكدا أن الجيش المصري انقذ الهوية المصرية في 30 يونيو.


وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

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