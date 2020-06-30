مدرب ميلان يُعلن عودة إبراهيموفيتش

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، أن مهاجم الروسونيري زلاتان إبراهيموفيتش، سيكون جاهزًا للمشاركة ضد سبال في الجولة المقبلة ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.









وأضاف بيولي أن إبراهيموفيتش، الذي عاد لميلان لفترة ثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأصيب في التدريبات في أواخر مايو (أيار)، خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، سينضم على الأرجح إلى التشكيلة التي ستواجه سبال المتعثر خارج ملعبها غداً الأربعاء.







وأبلغ بيولي محطة ميلان التلفزيونية: "إبراهيموفيتش على ما يرام، إ1نه أسد جائع دائماً، أدى المران بشكل رائع أمس وإذا كرر الأداء ذاته اليوم فإنه سينضم إلى التشكيلة".







وكان ميلان تراجع في فترة من الموسم الحالي للمركز 14 لكنه خسر مباراتين فقط منذ بداية العام وتقدم للمركز السابع وربما يحصل على مكان في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.







وعين النادي بيولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدلاً من ماركو جيامباولو الذي أقيل بعد 7 مباريات فقط من الموسم ونجح بيولي في تغيير حظوظ ميلان.







وقال: "استغرق الأمر بعض الوقت لبناء فريق وتطويره وفرض طريقة اللعب التي أراها مناسبة، يتعين مواصلة التركيز واللعب بقوة".







وأضاف: "هناك 30 نقطة متاحة ويتعين أن نسعى لتحقيق أهدافنا، متوسطنا الحالي بالحصول على نقطتين من كل مباراة حصيلة رائعة، نرغب في مواصلة هذا الأداء وأتمنى أن يكون كافياً للتأهل إلى أوروبا".