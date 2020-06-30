أنيسة حسونة: حكم الإخوان خطر على الهوية المصرية

قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن ذكريات 30 يونيو مليئة بالتفاصيل بداية من جمع مستلزمات الاعتصام في الميادين وتجهيز اللافتات.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال "التغطية الخاصة"، التي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء السبت إن مصر بالنسبة للإخوان كانت بمثابة الجوهرة في مشروعها.

وتابعت أن الخلاص من الإخوان يعني الرجوع للهوية الوطنية.









وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.





وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



