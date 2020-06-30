مدحت العدل للإخوان: "مصر هي سومة أو ناصر وحليم .. وبالنسباكوا خيمة او إمارة وحريم"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:16 م
مدحت العدل
مدحت العدل
داليا الحسين
قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن سيدات تخطين سن الـ 80 عاما كانوا يجلسون أمامهم منازلهن إبان ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا يدافعون على حياتهم وهويتهم وتاريخهم رغم تقدمهم في السن.

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لقناة صدى البلد للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، الشعب المصري يتقبل الآخر ولكن لا يمكن أن يحكمه متطرف.

وأشار إلى أنه اوقف تصوير مسلسل الداعية يوم 29 يونيو 2013 ليشارك وأعضاء العمل في الثورة ضد حكم الإخوان، مؤكدا أن الجماعة ليسوا من الشعب المصري وجيناتهم تختلف عن المصريين.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

أخبار تهمك

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي بشأن باهر المحمدي

منذ ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ ساعتين

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعة الا ربع

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. السبب وراء رفض فايلر انضمام فوزي أو بكار إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ ساعة الا ربع

صدمة للأهلي والزمالك.. تعرف على النظام الجديد لمباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 8 ساعات

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

05:25 م

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

06:34 م

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

06:42 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن