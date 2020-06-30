عضو "إفريقية النواب": مصر أصبحت ذات سيادة في عهد السيسي

قال الدكتور هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 6 سنوات منذ تولية الحكم عام 2014، وذلك بعد أن عادت مصر إلي الحياة عقب ثورة 30 يونيو لا يمكن حصرها فهي عديدة كانت تحتاج إلي عشرات السنوات حتي يتم إنجازها، مشيراً إلي أنه بالخطوات التي يخطوها الرئيس أصبحت مصر شكلاً أخر وصدق الوعد حين قال "مصر أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا".





وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن مصر أصبحت دولة ذات سيادة ولها ثِقل بفضل قيادة حكيمة وأصبحت جميع دول العالم تعمل حساب لمصر، مؤكداً أنه ما زال هناك الكثير من الإنجازات سوف يتم الإعلان عنها وخاصة في مجال الصناعة وسوف تكون مصر رائدة في شتي مناحي الحياة.





وأوضح أن مصر أصبحت الأن أكبر مركز في الشرق الأوسط لتجميع الطاقة وإعادة توزيعها، لافتاً إلي أنه يعجز اللسان عن تقييم ما تم من إنجازات في فترة وجيزة وهي فترة ما بعد الهدم بعد أحداث 30 يونيو وتم البناء في أطر متوازية في ان واحد.





وتقدم عضو إفريقية النواب، بالشكر للرئيس السيسي الذي أنقذ البلاد من خطر الارهاب والمخططات الدولية، مؤكداً أنه باستقرار مصر تستقر الاوضاع في الأمة العربية حيث أن مصر هي القلب النابض للعروبة وإفريقيا، لافتا إلي أن الرئيس أعاد استقرار المنطقة العربية وأعاد لمصر توازنها بل أفضل مما كانت عليه ، موجهاً التهنئة للشعب المصري بعودة مصر للحياة مرة أخري بفضل أبناءها المخلصين الذين تكاتفوا خلف القيادة السياسية والتي كانت في ذلك الوقت قياده عسكرية تقودها القوات المسلحة حافظت علي أمن واستقرار مصر وانتصرت لمطالب الشعب المصري.





وأكد عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبيه تحميها قوات مصرية، موجهاً تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة البواسل والشرطة والقضاء وجميع سلطات الدولة والحكومة والشعب المصري ، متابعاً " كل عام ومصر طيبة وأبناءها مخلصين اوفياء ، وبأيدينا نُعمر بلادنا ونتقدم للأمام .



