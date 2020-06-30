بعد إشادتها بدورها في "خيانة عهد" .. عبير صبري توجه الشكر ليسرا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:15 م
عبير صبري
عبير صبري
فايقة محمد عادل
حرصت النجمة عبير صبري علي توجيه رسالة شكر للفنانة يسرا ، وذلك بعد إشادة يسرا بدورها في مسلسل "خيانة عهد " ، والذي خاضو به السباق الرمضاني الماضي ، ووصفتها بأنها في أفضل حالاتها الفنية ، وأنها كانت تخشي الدور وتقوم به بإخلاص وحب وشغف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة اليوم " المذاع علي قناة الحدث ، أن أجمل مشاهدها كان وهي تواجه أولادها وزوجها بالندم.

حيث كتبت بوست عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" ، شكراً حبيبتي النجمة الحقيقية بكل معني الكلمة ، يسرا الموهبة والجمال والقدوة والحلاوة اللي في الدنيا كلها ، بحبك ومبسوطة إني اشتغلت معاكي.

يشار أن عبير تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

تعد آخر اعمال عبير مسلسل خيانة عهد وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

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