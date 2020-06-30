"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:44 م
سد النهضة
سد النهضة
الفجر الاقتصادي
قال اتحاد بنوك مصر إن ما تردد على شبكات التواصل الإجتماعى مؤخرًا حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي، ليس له أساس من الصحة.

وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان رسمي له اليوم، إن ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول، لافتا إلى أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

ويهيب اتحاد بنوك مصر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات أو أخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.

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