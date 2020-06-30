الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:34 م
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الفريق في الصيف القادم وطلبوا الحصول على مبلغ ضخم من أي نادي يرغب في ضمه.

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وطلب النادي الأهلي الحصول على مبلغ مليون دولار من أي نادي يريد ضم جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وطلب جيرالدو من إدارة القلعة الحمراء تخفيض المبلغ الذي يحتاجونه لبيعه لأنه كبير جدا ولن يقبل أي نادي دفعه نظرا لأنه لم يشارك مع الفريق بشكل كبير في هذا الموسم.

وأظهرت العديد من الأندية رغبتها في ضم جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي مولودية الجزائر والنجم الساحلي وأول أغسطس الأنجولي وعرض أخر من الدوري البرازيلي.

وأكد جيرالدو أنه يفضل العودة إلى نادي أغسطس مرة أخرى في الصيف أو الانتقال إلى الدوري البرازيلي لخوض تجربة جديدة.

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