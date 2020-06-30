29 % تراجع في صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية

تراجعت صادرات السيراميك والأدوات الصحية خلال الفترة يناير- مايو من العام الحالي بنحو 29% لتسجل 88 مليون دولار مقابل 124 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم الثلاثاء أن صادرات السيراميك تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 41% لتسجل 40 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وأنه تم التصدير لنحو 55 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت: (السويد- المجر- بلغاريا- بولندا- الكونغو زائير-سنغافورة- أستراليا).





وأشار التقرير إلى أن 8 دول استحوذت على نحو 89% من صادرات القطاع; تصدرتها ليبيا بقيمة 11.3 مليون دولار تلتها الجمهورية اليمنية بقيمة 6.6 مليون دولار تلاها الأردن بنحو 6 مليونات دولار واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليون دولار.





وأوضح التقرير أن صادرات مصر من الأدوات الصحية تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 13% لتسجل 48 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأشار إلى أن ألمانيا الاتحادية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأدوات الصحية تلتها بريطانيا وشمال ايرلندا وفي المرتبة الرابعة فرنسا.