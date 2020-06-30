الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عبر موقع thanaweya من هنا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عبر موقع thanaweya من هنا

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية، يوم الخميس المقبل الموافق 2/7/2020، امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، وفيما يلي مراعجة الليلة الأولى والأسئلة المتوقعة.

وتشمل المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عدة عوامل هامة، وهي:

- عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع الفلسفة وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية.

- عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع المنطق وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية.


وتقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفلسفة والمنطق، تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي الفلسفة والمنطق من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عبر موقع thanaweya من هنا

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