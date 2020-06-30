شباب الصحفيين إلي ليلي سويف وبناتها: "أفيقوا وكفاية تمثيليات مفتعلة.. بلاش شغل كومبارسات"

وجهت جبهة شباب الصحفيين رسائل الغضب والاستياء الشديدين إلي العجوز الشمطاء ليلي سويف وبناتها .مؤكدة الجبهة علي أن اليأس أصابنا من محاولات النصح والإرشاد والإصلاح، لأننا لم ندرك الحقيقة الساطعة أنت وبناتك وأمثالكم لا فائدة أو رجاء من محاولات إبعادكم عن طريق الخراب والفوضى والندامة”.





من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي: "كيف يطمئن أولياء أمور الطلبة على أبنائهم الذين ألقاهم حظهم العاثر في التعامل مع أمثالك والمفترض أن تكوني قدوتهم؟، هل تضعون في اعتباركم نظرة المجتمع والأسر المصرية المحترمة لبناتك اللاتي لا يتركن فرصة لإبراز مدى الجهد الملموس الذي بذلتيه في تربيتهم سيدتي الدكتورة هل فقدتي عقلك وإحساسك بنبض الشارع؟".



