البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:35 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع احتفاظها بالإتجاه نحو تحقيق أفضل أداء فصلي منذ عقدين.

وتعانى "وول ستريت" من هبوط في مستهل جلسة اليوم، وسط ارتفاع قياسي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس في عدة ولايات مع إعادة فتح الاقتصاد بعد أشهر من تدابير احتواء وباء كورونا. 

ويترقب المستثمرون إدلاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ووزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" بشهادتهما أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم.

ورغم هبوط الأسهم الأمريكية اليوم إلا أنها تتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ عام 1998، حيث ارتفع "داو جونز" الصناعي بأكثر من 16 بالمائة وصعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 28.2 بالمائة.

وعلى صعيد البيانات، تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة على عكس التوقعات خلال أبريل الماضي، بينما ينتظر المستثمرون إعلان ثقة المستهلكين في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 25514.5 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 3050 نقطة، كما شهد مؤشر "ناسداك" تراجعاً بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 9867.8 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 5 ساعات

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

03:47 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

02:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن