البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع احتفاظها بالإتجاه نحو تحقيق أفضل أداء فصلي منذ عقدين.





وتعانى "وول ستريت" من هبوط في مستهل جلسة اليوم، وسط ارتفاع قياسي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس في عدة ولايات مع إعادة فتح الاقتصاد بعد أشهر من تدابير احتواء وباء كورونا.





ويترقب المستثمرون إدلاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ووزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" بشهادتهما أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم.





ورغم هبوط الأسهم الأمريكية اليوم إلا أنها تتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ عام 1998، حيث ارتفع "داو جونز" الصناعي بأكثر من 16 بالمائة وصعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 28.2 بالمائة.





وعلى صعيد البيانات، تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة على عكس التوقعات خلال أبريل الماضي، بينما ينتظر المستثمرون إعلان ثقة المستهلكين في وقت لاحق.





وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 25514.5 نقطة.





وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 3050 نقطة، كما شهد مؤشر "ناسداك" تراجعاً بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 9867.8 نقطة.