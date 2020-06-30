السعودية تسجل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر، عن تسجيل 4387 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 190.823 حالة.

وسجلت الصحة السعودية، 50 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 1.649 حالة، مقابل شفاء 3648 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.766 حالة.

حذرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، من استمرار مخاطر فيروس كورونا المستجد، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أسبوع، محددةً مجموعة من الضوابط لحماية الأنفس من استمرار تلك الجائحة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بثت الوزارة "فيديوجراف"، قالت فيه: "منذ أسبوع عدنا للحياة الطبيعية، وأصبح التنقل مسموحًا بجميع مناطق المملكة، لكن هذا لا يعني أن فيروس (كورونا المستجد) انتهى؛ إذن كيف نحمي أنفسنا ونعود بحذر؟".

وأجابت الوزارة: "ارتد الكمامة دائمًا في الأماكن العامة – تجنب الازدحام وابتعد عن الأماكن الضيقة والمغلقة – حافظ على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين – عقِّم الأسطح في العمل وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء – تجنب المصافحة في الاجتماعات العائلية، وأخيرًا عقم أو اغسل يدك دائمًا، وتذكَّر (وعيك هو درعك)".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن الرياض تصدرت أعلى نسب الشفاء بـ674حالة، تلتها الهفوف بـ154 حالة، ثم مكة المكرمة بـ122حالة.