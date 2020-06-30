654 مليار ريال الناتج المحلي السعودي في الربع الأول من العام

بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 1 في المائة.





ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، جاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 في المائة بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.





أما القطاع غير النفطي فقد نما بنسبة 1.6 في المائة بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة.