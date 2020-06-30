نقيب الفلاحين يعلن موعد زيادة أسعار الطماطم لـ 7 جنيهات

وقال في بيان صحفي: إن أسعار كيلو الطماطم اليوم الثلاثاء، يتراوح ما بين 1.5 جنيه لـ 3.5 جنيه، وهذا السعر سيتضاعف آواخر شهر أغسطس المقبل وأول سبتمبر، ليصل إلى حوالي 7 جنيهات.

وقال في بيان صحفي: إن أسعار كيلو الطماطم اليوم الثلاثاء، يتراوح ما بين 1.5 جنيه لـ 3.5 جنيه، وهذا السعر سيتضاعف آواخر شهر أغسطس المقبل وأول سبتمبر، ليصل إلى حوالي 7 جنيهات.

400 ألف فدان طماطم

وأضاف: "نزرع في مصر ما يقارب من 400 ألف فدان طماطم طوال أيام العام في 3 عروات أساسية هم (الصيفية والشتوية والعروة المحيرة) وينتهي أغلب محاصيل العروة الحالية في أواخر شهر سبتمبر لتبدأ زراعة العروة الأساسية التالية، ونظرًا لتداخل العروات فإن الطماطم تكون موجودة طوال أيام العام إلا أن قلة المعروض منها ما بين العروات الأساسية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نسبيا".



