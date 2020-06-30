نقيب الفلاحين يعلن موعد زيادة أسعار الطماطم لـ 7 جنيهات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:38 م
نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
الفجر
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الطماطم ستشهد زيادة كبيرة تصل إلى أكثر من الضعف.

وقال في بيان صحفي: إن أسعار كيلو الطماطم اليوم الثلاثاء، يتراوح ما بين 1.5 جنيه لـ 3.5 جنيه، وهذا السعر سيتضاعف آواخر شهر أغسطس المقبل وأول سبتمبر، ليصل إلى حوالي 7 جنيهات. 

وتابع: "هذا الارتفاع المتوقع، يحدُث كل عام بدرجات متفاوته، نتيجة فاصل العروات ومدى تأثير التغيرات المناخية المحتملة.

400 ألف فدان طماطم
وأضاف: "نزرع في مصر ما يقارب من 400 ألف فدان طماطم طوال أيام العام في 3 عروات أساسية هم (الصيفية والشتوية والعروة المحيرة) وينتهي أغلب محاصيل العروة الحالية في أواخر شهر سبتمبر لتبدأ زراعة العروة الأساسية التالية، ونظرًا لتداخل العروات فإن الطماطم تكون موجودة طوال أيام العام إلا أن قلة المعروض منها ما بين العروات الأساسية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نسبيا".

وأوضح أن ارتفاع أسعار تقاوي الطماطم وتدني أسعارها في بعض العروات يجعل المزراعين تقلل مساحات زراعتها في العروة التي تليها مع سرعة تقليع الطماطم في أيام تدني أسعارها لعدم الجدوى الاقتصادية، ما يزيد زمن قلة المعروض منها، بالإضافة إلى أن الطماطم من الخضروات شديدة الحساسية للتغيرات المناخية وكثيرة الإصابة بالأمراض التي تقلل الإنتاحية أحيانا، ما يؤدي إلى عدم استقرار أسعار الطماطم حتى سماها الناس بالمجنونة لكثرة وسرعة تقلب أسعارها.

وقال: رغم المعرفة المسبقة لمواعيد قلة المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها، إلا أن عدم وجود خطط زراعية لتفادي هذا العجز يجعل هذا الأمر يتكرر سنويا بنفس التوقيت.

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