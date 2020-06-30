محافظ بورسعيد: إجراء العديد من العمليات الدقيقة بمنظومة التأمين الصحي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن فخره بكون محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات التي شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم وضع البنية التحتية للخدمة الطبية المقدمة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه بفضل مجهودات وزارة الصحة والسكان، ومشروع التأمين الصحي الشامل استطاع المريض الحصول على الخدمة الطبية اللائقة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الغضبان أن أهالي محافظة بورسعيد يتلقون الرعاية الطبية على أعلى مستوى بمستشفيات التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المواطن لم يعد بحاجة للسفر إلى محافظة أخرى لإجراء عملية جراحية، حيث نجحت المنظومة إجراء العديد من العمليات الدقيقة داخل محافظة بورسعيد.

وترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماع هيئة الرعاية الصحية الشاملة بمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في شهر يوليو عام ٢٠١٩.

وخلال الاجتماع هنأت الوزيرة الحضور والشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتي تزامنت مع ذكرى تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدة أن ذلك المشروع يعد نتاج رؤية القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان المصري، وخاصة في القطاع الصحي، الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.

وأشارت الوزيرة إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في التغطية الصحية الشاملة.

كما كشفت وزيرة الصحة والسكان، أن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد بلغ 587 ألفًا و844 مواطنًا منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد في شهل يوليو من العام الماضي، مضيفة أنه تم فتح 179 ألفًا و181 ملف أسرة إلكترونيًا بالمنظومة.

وأضافت الوزيرة أن عدد المنشآت الصحية المنضمة للمنظومة في بورسعيد بلغ 31 وحدة صحة طب أسرة و8 مستشفيات، كما تم إجراء أكثر من 20 ألف عملية جراحية داخل مستشفيات المنظومة.

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