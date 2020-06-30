تنسيقية شباب الأحزاب: قبل 30 يونيو كان هناك احتلال إخواني لمصر

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية بامتياز، وسرها أن جميع المصريين كانوا على قلب رجل واحد.





وأضافت "شيماء عبد الإله"، خلال حوارها عبر تغطية خاصة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو لفضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك احتلال إخواني بغيض يشعر به جميع المصريين وليس الشباب فقط، معقبة: "لما كنا نمشي في الشوارع كنا مش حاسين إن دي مصر".





وتابعت المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أنه كان هناك رغبة شديدة لدى جموع المصريين للتخلص من كابوس الإخوان، وكان هناك ثقة لدى المصريين بدعم الجيش المصري لهم، منوهة بانه كان هناك رفض تام لحكم الإخوان لمصر، وأن يخرجوا من جحورهم للتحكم في مصائر الشعب، مؤكدة أن الهدف الأساسي للإخوان كان تغيير الهوية المصرية.





وفي سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



